44 Verstöße: Was Kontrollen über die Waffensicherheit im Vogtland verraten

Oberes Vogtland
Die Trennung von Waffen und Munition ist Pflicht, doch im Vogtlandkreis wird diese Vorschrift häufig ignoriert. Was Mitarbeiter des Landratsamtes bei Waffenkontrollen noch feststellten.
44 Verstöße gegen das Waffengesetz stellten Mitarbeiter des Landratsamtes im Vogtlandkreis im vergangenen Jahr fest. Bei 251 Waffenbesitzern war kontrolliert worden, ob diese Waffen und Munition vorschriftsmäßig aufbewahren. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde hervor.
