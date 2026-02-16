50 Jahre auf der Bühne – und demnächst im Vogtland

Auf seiner Jubiläumstour macht Sänger Stefan Gwildis am 21. Februar Station im König-Albert-Theater Bad Elster. „Freie Presse“ verlost Freikarten.

Deutschlands Antwort auf George Clooney - nur einer der Beinamen, die dem Hamburger Stefan Gwildis in 50 Jahren auf der Bühne verpasst worden. Der 67-Jährige ist auf Jubiläumstour, die ihn auch ins Vogtland führt. Am Samstag, 21. Februar tritt er ab 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster auf. Leser der „Freien Presse“ können...