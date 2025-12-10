53-Jähriger kracht mit dem Auto bei Triebel gegen einen Baum

Oberes Vogtland
Der Wagen blieb im Graben liegen. Wie es dazu gekommen ist.
Ein 53-jähriger Mann ist am Dienstag, 9. Dezember, auf der Staatsstraße 203 bei Triebel im Ortsteil Haselrain mit seinem Ford von der Fahrbahn abgekommen. In einer Linkskurve geriet der Wagen gegen 12.30 Uhr nach rechts, kollidierte mit einem Baum und blieb schließlich im Seitengraben stecken. Der Unfall passierte auf dem Weg aus Richtung...
