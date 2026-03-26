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Der Zustand des Elsterradweges in Magwitz ab Abzweig Ortsdurchfahrt Richtung Bahnhof Pirk.
Der Zustand des Elsterradweges in Magwitz ab Abzweig Ortsdurchfahrt Richtung Bahnhof Pirk. Foto: Ronny Hager
Der Zustand des Elsterradweges in Magwitz ab Abzweig Ortsdurchfahrt Richtung Bahnhof Pirk.
Der Zustand des Elsterradweges in Magwitz ab Abzweig Ortsdurchfahrt Richtung Bahnhof Pirk. Foto: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Abgesoffener Radweg in Magwitz: Kreis erklärt sich für nicht zuständig
Redakteur
Von Ronny Hager
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Nach dem anhaltenden Ärger um den Zustand des Elsterradwegs in Richtung Bahnhof Pirk äußert sich das Landratsamt - und verweist an die Stadt Oelsnitz.

Das Landratsamt des Vogtlandkreises weist zum Ärger um den verschlammten und abgesoffenen Radweg in Magwitz jegliche Zuständigkeit von sich. „Wir haben in den entsprechenden Fachämtern angefragt, allerdings besteht seitens des Kreises wohl keine Zuständigkeit. Diese liege bei der Stadt Oelsnitz“, teilte Sprecherin Sophie Malina am Mittwoch...
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