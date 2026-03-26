Abgesoffener Radweg in Magwitz: Kreis erklärt sich für nicht zuständig

Nach dem anhaltenden Ärger um den Zustand des Elsterradwegs in Richtung Bahnhof Pirk äußert sich das Landratsamt - und verweist an die Stadt Oelsnitz.

Das Landratsamt des Vogtlandkreises weist zum Ärger um den verschlammten und abgesoffenen Radweg in Magwitz jegliche Zuständigkeit von sich. „Wir haben in den entsprechenden Fachämtern angefragt, allerdings besteht seitens des Kreises wohl keine Zuständigkeit. Diese liege bei der Stadt Oelsnitz“, teilte Sprecherin Sophie Malina am Mittwoch... Das Landratsamt des Vogtlandkreises weist zum Ärger um den verschlammten und abgesoffenen Radweg in Magwitz jegliche Zuständigkeit von sich. „Wir haben in den entsprechenden Fachämtern angefragt, allerdings besteht seitens des Kreises wohl keine Zuständigkeit. Diese liege bei der Stadt Oelsnitz“, teilte Sprecherin Sophie Malina am Mittwoch...