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Der Zustand des Elsterradweges in Magwitz ab dem Abzweig von der Ortsdurchfahrt in Richtung Rosenthal/Bahnhof Pirk.
Der Zustand des Elsterradweges in Magwitz ab dem Abzweig von der Ortsdurchfahrt in Richtung Rosenthal/Bahnhof Pirk. Foto: Ronny Hager
Der Elsterradweg - hier ein Wegweiser in Unterhermsgrün - wird als touristischer Anreiz des Vogtlandes beworben.
Der Elsterradweg - hier ein Wegweiser in Unterhermsgrün - wird als touristischer Anreiz des Vogtlandes beworben. Foto: Christian Schubert/Archiv
So sollte der Elsterradweg aussehen: Das Teilstück des Elsterradwegs zwischen der Neuen Welt bei Taltitz und Dobeneck.
So sollte der Elsterradweg aussehen: Das Teilstück des Elsterradwegs zwischen der Neuen Welt bei Taltitz und Dobeneck. Bild: Landratsamt Vogtlandkreis
Der Zustand des Elsterradweges in Magwitz ab dem Abzweig von der Ortsdurchfahrt in Richtung Rosenthal/Bahnhof Pirk.
Der Zustand des Elsterradweges in Magwitz ab dem Abzweig von der Ortsdurchfahrt in Richtung Rosenthal/Bahnhof Pirk. Foto: Ronny Hager
Der Elsterradweg - hier ein Wegweiser in Unterhermsgrün - wird als touristischer Anreiz des Vogtlandes beworben.
Der Elsterradweg - hier ein Wegweiser in Unterhermsgrün - wird als touristischer Anreiz des Vogtlandes beworben. Foto: Christian Schubert/Archiv
So sollte der Elsterradweg aussehen: Das Teilstück des Elsterradwegs zwischen der Neuen Welt bei Taltitz und Dobeneck.
So sollte der Elsterradweg aussehen: Das Teilstück des Elsterradwegs zwischen der Neuen Welt bei Taltitz und Dobeneck. Bild: Landratsamt Vogtlandkreis
Oberes Vogtland
Elsterradweg im Vogtland versinkt im Schlamm: „Der Weg ist abgesoffen“
Redakteur
Von Ronny Hager
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Ein Teilstück des Elsterradwegs von Magwitz nach Pirk ist von Nässe und Dreck geprägt. Gravierend wurde es nach Bauarbeiten im Ort 2025. Ein Anwohner sendet einen Hilferuf. Wie reagieren Behörden?

Wenn es ums Anpreisen des Elsterradweges geht, formuliert es der Tourismusverband Vogtland so: „Die Routenführung ist durch unterschiedliche Wegbeschaffenheit gekennzeichnet“. Die Wegbeschaffenheit im Abschnitt ab Magwitz Richtung Rosenthal/Bahnhof Pirk ist vor allem durch Pfützen und Schlamm geprägt. Schwer passierbar, ausweichen kaum...
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