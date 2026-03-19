Elsterradweg im Vogtland versinkt im Schlamm: „Der Weg ist abgesoffen“

Ein Teilstück des Elsterradwegs von Magwitz nach Pirk ist von Nässe und Dreck geprägt. Gravierend wurde es nach Bauarbeiten im Ort 2025. Ein Anwohner sendet einen Hilferuf. Wie reagieren Behörden?

Wenn es ums Anpreisen des Elsterradweges geht, formuliert es der Tourismusverband Vogtland so: „Die Routenführung ist durch unterschiedliche Wegbeschaffenheit gekennzeichnet“. Die Wegbeschaffenheit im Abschnitt ab Magwitz Richtung Rosenthal/Bahnhof Pirk ist vor allem durch Pfützen und Schlamm geprägt. Schwer passierbar, ausweichen kaum... Wenn es ums Anpreisen des Elsterradweges geht, formuliert es der Tourismusverband Vogtland so: „Die Routenführung ist durch unterschiedliche Wegbeschaffenheit gekennzeichnet“. Die Wegbeschaffenheit im Abschnitt ab Magwitz Richtung Rosenthal/Bahnhof Pirk ist vor allem durch Pfützen und Schlamm geprägt. Schwer passierbar, ausweichen kaum...