OB-Wahl in Oelsnitz: Wer lag wo vorn?

Oberes Vogtland
Der bisherige Amtsinhaber Mario Horn hat am 22. März fünf Wahllokale gewonnen, das neugewählte Stadtoberhaupt Silke Jahn doppelt so viele. Wo sich die Hochburgen der beiden Kandidaten befanden.
Drei Tage nach dem überraschenden Ausgang der Oberbürgermeisterwahl in Oelsnitz ist nun veröffentlicht, in welchen Wahlbezirken das bisherige Stadtoberhaupt Mario Horn (CDU) die Nase vorn und in welchen die siegreiche Herausforderin Silke Jahn (parteilose Einzelkandidatin). Demnach gewann Horn drei von zwölf Direktwahl-Lokalen und lag in zwei...
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