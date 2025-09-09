Adorf plant nachhaltig: Schutz von Kultur, Natur und Infrastruktur

Oberes Vogtland
Mit dem Beschluss des Flächennutzungsplanes hat die Stadt Adorf ihre planerischen Ziele für die nächsten 15 Jahre definiert. Dazu gehört auch eine umfassende Verkehrsplanung.
Die Stadt Adorf hat viele Einzel- und Detailplanungen für Teilbereiche der Stadt. Einen Flächennutzungsplan als planerische Grundlage zur Entwicklung des Stadtgebietes jedoch gibt es nicht. Aus dem Jahr 2005 lag lediglich eine Vorentwurfsplanung dazu vor. Seither wurde immer wieder am Plan gearbeitet.
