Adorfer Herbstwanderung startet ab Leubetha

Drei Strecken stehen am Sonntag für Wanderbegeisterte zur Verfügung.

Die ESV Lok Adorf lädt am Sonntag zur 49. Herbstwanderung ein, wie Kathrin Hager-Bartsch mitteilt. Wanderbegeisterte treffen sich um 9 Uhr am Vereinsgelände des Dorf- und Heimatvereins Leubetha. Teilnehmer können zwischen einer 10 Kilometer und einer 14 Kilometer langen Strecke nach Marieney oder einer 5 Kilometer langen Strecke um Leubetha...