Adorfer Narren rütteln trotz starker Konkurrenz nicht an ihrem Faschingsumzug: „We make Jugelsburg great again“

Der Faschingsumzug des Adorfer Carnevalvereins hat am Sonntagnachmittag viele Schaulustige angelockt. Es regnete in Strömen - Bonbons.

Ob es nun schneit oder stürmt oder regnet – am Umzug der Adorfer Narren zur Faschingszeit durch die Stadt im oberen Vogtland ist nicht zu rütteln. Erst recht nicht, wenn die Sonne wie am Sonntag zur Mittagszeit kein Verstecken spielt. Mit dem parallel stattfindenden Umzug in Plauen können und wollen sich die Lobels des Adorfer Carnevalvereins...