MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • Adorfer Narren rütteln trotz starker Konkurrenz nicht an ihrem Faschingsumzug: „We make Jugelsburg great again“

Der Adorfer Carnevalverein mit dem Prinzenpaar Daniel II. und Marilyn I.
Der Adorfer Carnevalverein mit dem Prinzenpaar Daniel II. und Marilyn I. Bild: Eckhard Sommer
Der Adorfer Carnevalverein mit dem Prinzenpaar Daniel II. und Marilyn I.
Der Adorfer Carnevalverein mit dem Prinzenpaar Daniel II. und Marilyn I. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Adorfer Narren rütteln trotz starker Konkurrenz nicht an ihrem Faschingsumzug: „We make Jugelsburg great again“
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Faschingsumzug des Adorfer Carnevalvereins hat am Sonntagnachmittag viele Schaulustige angelockt. Es regnete in Strömen - Bonbons.

Ob es nun schneit oder stürmt oder regnet – am Umzug der Adorfer Narren zur Faschingszeit durch die Stadt im oberen Vogtland ist nicht zu rütteln. Erst recht nicht, wenn die Sonne wie am Sonntag zur Mittagszeit kein Verstecken spielt. Mit dem parallel stattfindenden Umzug in Plauen können und wollen sich die Lobels des Adorfer Carnevalvereins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
17:23 Uhr
4 min.
Faschingsumzug: Diese Vogtländer rücken als Raubritter an
Sandro Röder (links) und Holger Uebel vom Dorfclub Jugelsburg basteln Ritterhelme aus Blechbüchsen, die beim Faschingsumzug in Adorf zum Einsatz kommen.
Der Dorfclub Jugelsburg fiebert dem Faschingsumzug am Sonntag in Adorf entgegen. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen. Was den Club ausmacht und wie er sich noch engagiert.
Christian Schubert
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
12.02.2026
4 min.
Fasching vielerorts, Legenden in Bad Elster und Markneukirchen: Die Tipps zum Wochenende
Keramik und Grafik als „Balanceakt“ zeigt die Thüringer Künstlerin Marion Walther ab Freitag in einer Ausstellung im Königlichen Kurhaus Bad Elster.
Der große Faschingsumzug am Sonntag in Plauen, ein kleiner am Samstag in Adorf, dazu Närrisches unter anderem in Triebel und Oelsnitz: Im Vogtland sind Mitte Februar viele Veranstaltungen im Angebot.
Ronny Hager
14:50 Uhr
1 min.
Nächste Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge bleibt weiter geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz bleibt vorerst geschlossen.
Wegen einer technischen Störung ist in der Schwimmhalle „Atlantis“ der Schwimmbetrieb eingestellt worden. An diesem Dienstag sollte sie wieder öffnen. Warum daraus nichts wird.
Kjell Riedel
14:46 Uhr
4 min.
Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht
Ein Selfie für die nächste Instagram-Story - das könnte für Kinder- und Jugendliche bis zu einer bestimmten Altersgrenze künftig tabu sein. (Symbolbild)
Scrollen ohne Ende, Suchtverhalten - viele Kinder und Jugendliche kommen kaum noch weg vom Smartphone. Ein Social-Media-Verbot scheint näher zu rücken. Wie könnte das aussehen?
Jörg Ratzsch, dpa
Mehr Artikel