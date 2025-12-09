Adventsgestecke entstehen bei Kreativnachmittag in Oelsnitz

Oberes Vogtland
Die Selbsthilfegruppe Schlaganfall zaubert in der „Goldenen Sonne“ kleine Kostbarkeiten für zu Hause.
Kreativer Nachmittag in Oelsnitz: Die Selbsthilfegruppe nach Schlaganfall und anderen erworbenen Hirnschädigungen Oelsnitz/Weischlitz hat sich zum gemeinsamen Basteln von Adventsgestecken im Mehrgenerationenhaus „Goldene Sonne“ in Oelsnitz getroffen. Unter fachkundiger Anleitung der pensionierten Floristin Christine Brückner sind kleine...
