Adventsgestecke entstehen bei Kreativnachmittag in Oelsnitz

Die Selbsthilfegruppe Schlaganfall zaubert in der „Goldenen Sonne“ kleine Kostbarkeiten für zu Hause.

Kreativer Nachmittag in Oelsnitz: Die Selbsthilfegruppe nach Schlaganfall und anderen erworbenen Hirnschädigungen Oelsnitz/Weischlitz hat sich zum gemeinsamen Basteln von Adventsgestecken im Mehrgenerationenhaus „Goldene Sonne“ in Oelsnitz getroffen. Unter fachkundiger Anleitung der pensionierten Floristin Christine Brückner sind kleine...