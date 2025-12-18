MENÜ
Die Fraktion der AfD im Oelsnitzer Stadtrat löst sich auf.
Die Fraktion der AfD im Oelsnitzer Stadtrat löst sich auf. Bild: Daniel Karmann/dpa
Die Fraktion der AfD im Oelsnitzer Stadtrat löst sich auf.
Die Fraktion der AfD im Oelsnitzer Stadtrat löst sich auf. Bild: Daniel Karmann/dpa
Oberes Vogtland
AfD-Fraktion im Oelsnitzer Stadtrat löst sich auf
Redakteur
Von Tino Beyer
André Hüttner kündigt die Auflösung zum Jahresende an. Zuvor hatte die Fraktion die Abwahl von Bianca Dehnhardt als zweite OB-Stellvertreterin initiiert.

Im Oelsnitzer Stadtrat wird es nächstes Jahr keine AfD-Fraktion mehr geben. Darüber hat Fraktionsmitglied André Hüttner im Stadtrat am Mittwoch informiert. Die Auflösung der Fraktion erfolge zum 31. Dezember. Gründe nannte er nicht. Das Ende der Fraktion hatte sich jedoch länger angedeutet, nachdem es Unstimmigkeiten sowohl innerhalb der...
