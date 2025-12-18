AfD-Fraktion im Oelsnitzer Stadtrat löst sich auf

Oberes Vogtland
André Hüttner kündigt die Auflösung zum Jahresende an. Zuvor hatte die Fraktion die Abwahl von Bianca Dehnhardt als zweite OB-Stellvertreterin initiiert.
Im Oelsnitzer Stadtrat wird es nächstes Jahr keine AfD-Fraktion mehr geben. Darüber hat Fraktionsmitglied André Hüttner im Stadtrat am Mittwoch informiert. Die Auflösung der Fraktion erfolge zum 31. Dezember. Gründe nannte er nicht. Das Ende der Fraktion hatte sich jedoch länger angedeutet, nachdem es Unstimmigkeiten sowohl innerhalb der...
