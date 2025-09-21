Afghanische Kriegsteppiche: Ungewöhnliche Sonderausstellung im Vogtland

Oberes Vogtland
Teppiche mit verschiedenen Kriegsmotiven aus Afghanistan zeigt eine Sonderausstellung auf Schloss Voigtsberg. Damit wird die Kultur des Landes beleuchtet.
Seit mehr als 140 Jahren ist die Stadt Oelsnitz durch die Teppichindustrie geprägt und damit im engsten Sinne mit vielfältigen Teppichthemen „verwoben“. Auch das Land Afghanistan blickt auf eine traditionelle Teppichherstellung zurück. Die aktuelle Sonderschau der Museen Schloss Voigtsberg widmet sich derzeit dieser Form des textilen...
