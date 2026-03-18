Alm in Klingenthal: Straßenbauamt drängt weiter auf Verfahren zur Enteignung

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Bis zum ersten Haus ist die Straße „Zur Alm“ befahrbar. Danach sei sie so zugestellt, dass kein Auto durchkomme, sagen die Anwohner.
Bis zum ersten Haus ist die Straße „Zur Alm“ befahrbar. Danach sei sie so zugestellt, dass kein Auto durchkomme, sagen die Anwohner. Foto: Eckhard Sommer
Corinna Saring, Pressesprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr in Dresden.
Corinna Saring, Pressesprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr in Dresden. Foto: Christian Schubert/Archiv
Die schmale Straße „Zur Alm“ wird durch einen Anwohner zugestellt, sodass andere mit dem Auto nicht bis zu ihren Häusern kommen.
Die schmale Straße „Zur Alm“ wird durch einen Anwohner zugestellt, sodass andere mit dem Auto nicht bis zu ihren Häusern kommen. Foto: Eckhard Sommer
Die weiter oben am Berg lebenden Anwohner sind froh, nicht mehr durch Schnee stapfen zu müssen. An ihrer Situation aber habe sich sonst aber nichts geändert.
Die weiter oben am Berg lebenden Anwohner sind froh, nicht mehr durch Schnee stapfen zu müssen. An ihrer Situation aber habe sich sonst aber nichts geändert. Foto: Eckhard Sommer
Bis zum ersten Haus ist die Straße „Zur Alm“ befahrbar. Danach sei sie so zugestellt, dass kein Auto durchkomme, sagen die Anwohner.
Bis zum ersten Haus ist die Straße „Zur Alm“ befahrbar. Danach sei sie so zugestellt, dass kein Auto durchkomme, sagen die Anwohner. Foto: Eckhard Sommer
Corinna Saring, Pressesprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr in Dresden.
Corinna Saring, Pressesprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr in Dresden. Foto: Christian Schubert/Archiv
Die schmale Straße „Zur Alm“ wird durch einen Anwohner zugestellt, sodass andere mit dem Auto nicht bis zu ihren Häusern kommen.
Die schmale Straße „Zur Alm“ wird durch einen Anwohner zugestellt, sodass andere mit dem Auto nicht bis zu ihren Häusern kommen. Foto: Eckhard Sommer
Die weiter oben am Berg lebenden Anwohner sind froh, nicht mehr durch Schnee stapfen zu müssen. An ihrer Situation aber habe sich sonst aber nichts geändert.
Die weiter oben am Berg lebenden Anwohner sind froh, nicht mehr durch Schnee stapfen zu müssen. An ihrer Situation aber habe sich sonst aber nichts geändert. Foto: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Alm in Klingenthal: Straßenbauamt drängt weiter auf Verfahren zur Enteignung
Von Daniela Hommel-Kreißl
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Die Klingenthaler Alm ist seit Jahren Schauplatz eines Konflikts. Jetzt fordert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr von der Stadt erneut den Ausbau der durch einen Anwohner blockierten Zufahrtsstraße. Auch von Enteignung ist die Rede.

Die Stadt Klingenthal soll die Straße Zur Alm auf eine Breite von 2,50 Meter ausbauen. Beidseits soll die Fahrbahn zudem mit einem Bankett von jeweils einem halben Meter Breite versehen werden. Das ist Inhalt eines Bescheides, den das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erlassen hat, teilt Sprecherin Corinna Saring mit. „Darüber...
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