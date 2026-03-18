Alm in Klingenthal: Straßenbauamt drängt weiter auf Verfahren zur Enteignung

Die Klingenthaler Alm ist seit Jahren Schauplatz eines Konflikts. Jetzt fordert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr von der Stadt erneut den Ausbau der durch einen Anwohner blockierten Zufahrtsstraße. Auch von Enteignung ist die Rede.

Die Stadt Klingenthal soll die Straße Zur Alm auf eine Breite von 2,50 Meter ausbauen. Beidseits soll die Fahrbahn zudem mit einem Bankett von jeweils einem halben Meter Breite versehen werden. Das ist Inhalt eines Bescheides, den das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erlassen hat, teilt Sprecherin Corinna Saring mit. „Darüber... Die Stadt Klingenthal soll die Straße Zur Alm auf eine Breite von 2,50 Meter ausbauen. Beidseits soll die Fahrbahn zudem mit einem Bankett von jeweils einem halben Meter Breite versehen werden. Das ist Inhalt eines Bescheides, den das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erlassen hat, teilt Sprecherin Corinna Saring mit. „Darüber...