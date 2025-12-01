Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Thomas Kaiser verließ einmal mehr verzweifelt ein Gericht. „Niemand hilft uns.“
Dem Beschuldigten war entfallen, wer den Bagger auf die Straße gefahren hat. Ein Zeuge sah ihn das Gefährt nur von der Straße fahren – Freispruch.
Die Beschilderung an der Alm wechselt häufig. Befahren werden kann sie aber immer nur bis zum Haus von Kathrin K. (links). Ab dort regiert der so genannte Almterrorist.
Dem Beschuldigten war entfallen, wer den Bagger auf die Straße gefahren hat. Ein Zeuge sah ihn das Gefährt nur von der Straße fahren – Freispruch.
Die Beschilderung an der Alm wechselt häufig. Befahren werden kann sie aber immer nur bis zum Haus von Kathrin K. (links). Ab dort regiert der so genannte Almterrorist.
Oberes Vogtland
Alm-Streit endet vor Gericht erneut mit Freispruch für den Beschuldigten – aus Mangel an Beweisen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Im Zweifel für den Angeklagten: Deshalb endete ein weiteres Verfahren am Amtsgericht Auerbach mit Freispruch. Anwohner Thomas Kaiser ist verzweifelt.

Michael M.-K., der sogenannte Almterrorist, verließ das Amtsgericht Auerbach in Begleitung seiner Ehefrau Kathrin K. am Montag nicht nur als strahlender Sieger. Das lag aber nicht am Urteil in Sachen Zuwegung zur Klingenthaler Alm. Diesbezüglich hatte Richter Helmut Böhmer ihn freigesprochen. In einem zweiten Ordnungswidrigkeitsverfahren –...
