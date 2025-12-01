Alm-Streit endet vor Gericht erneut mit Freispruch für den Beschuldigten – aus Mangel an Beweisen

Im Zweifel für den Angeklagten: Deshalb endete ein weiteres Verfahren am Amtsgericht Auerbach mit Freispruch. Anwohner Thomas Kaiser ist verzweifelt.

Michael M.-K., der sogenannte Almterrorist, verließ das Amtsgericht Auerbach in Begleitung seiner Ehefrau Kathrin K. am Montag nicht nur als strahlender Sieger. Das lag aber nicht am Urteil in Sachen Zuwegung zur Klingenthaler Alm. Diesbezüglich hatte Richter Helmut Böhmer ihn freigesprochen. In einem zweiten Ordnungswidrigkeitsverfahren –...