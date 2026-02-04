Ein Mann aus Markneukirchen hat zum gemeinsamen Schneeräumen auf der blockierten Straße aufgerufen. Sein Aufruf erfährt ein großes Echo, trifft aber auch auf Skepsis.

Samstag, 9 Uhr, wird der Weg zur Klingenthaler Alm freigeräumt - von Freiwilligen. Über das soziale Netzwerk Facebook verbreitete sich diese Nachricht am Dienstag wie ein Lauffeuer. Mit seinem Aufruf „Lasst uns was bewegen“ traf der Markneukirchner Denis Herold den Nerv der im Netz um die versperrte Zufahrt zur Alm diskutierenden Community....