Dauerhaftes Blockieren der Durchfahrt auf der Straße Zur Alm kostet die Anwohnern seit Jahren Nerven. Zum dort vom sogenannten Almterroristen abgestellten Müll kommt nun Schnee.
Bild von der Schneeräum-Aktion der Stadt Klingenthal im Jahr 2022 auf der Alm. Damals wurde der Schnee zu Tal gebracht.
Für das Ehepaar Kaiser geht es seit langem nur noch zu Fuß bergan. Am Haus des so genannten Almterroristen ist die Straße durch Müll künstlich eingeengt.
Dauerhaftes Blockieren der Durchfahrt auf der Straße Zur Alm kostet die Anwohnern seit Jahren Nerven. Zum dort vom sogenannten Almterroristen abgestellten Müll kommt nun Schnee.
Bild von der Schneeräum-Aktion der Stadt Klingenthal im Jahr 2022 auf der Alm. Damals wurde der Schnee zu Tal gebracht.
Für das Ehepaar Kaiser geht es seit langem nur noch zu Fuß bergan. Am Haus des so genannten Almterroristen ist die Straße durch Müll künstlich eingeengt.
Oberes Vogtland
Klingenthaler Alm ohne Winterdienst: Jetzt wollen Freiwillige dort Schnee schippen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Ein Mann aus Markneukirchen hat zum gemeinsamen Schneeräumen auf der blockierten Straße aufgerufen. Sein Aufruf erfährt ein großes Echo, trifft aber auch auf Skepsis.

Samstag, 9 Uhr, wird der Weg zur Klingenthaler Alm freigeräumt - von Freiwilligen. Über das soziale Netzwerk Facebook verbreitete sich diese Nachricht am Dienstag wie ein Lauffeuer. Mit seinem Aufruf „Lasst uns was bewegen“ traf der Markneukirchner Denis Herold den Nerv der im Netz um die versperrte Zufahrt zur Alm diskutierenden Community....
Erschienen am: 04.02.2026 | 17:00 Uhr
