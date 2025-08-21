Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dritte Verkaufsrunde für den ehemaligen Kindergarten Landwüst. Als Alternative bleibt der Abriss.
Dritte Verkaufsrunde für den ehemaligen Kindergarten Landwüst. Als Alternative bleibt der Abriss.
Oberes Vogtland
Altem Kindergarten in Landwüst droht der Abriss
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Markneukirchen startet den letzten Verkaufsversuch: Sie senkt erneut den Kaufpreis. Sollte wieder kein Interessent anbeißen, soll der Bagger anrollen. Doch auch dieser Weg hat seine Tücken.

Seit anderthalb Jahren ringt die Stadt Markneukirchen um einen Verkauf des früheren Kindergartens Landwüst - nun denkt die Stadt laut über einen Abriss des fast 150 Jahren alten Hauses nach. Zugleich startet die Stadt einen vierten und letzten Versuch, einen Käufer für die Immobilie am Spitzenteich zu finden. Als Mindestgebot werden 15.000...
