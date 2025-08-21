Altem Kindergarten in Landwüst droht der Abriss

Die Stadt Markneukirchen startet den letzten Verkaufsversuch: Sie senkt erneut den Kaufpreis. Sollte wieder kein Interessent anbeißen, soll der Bagger anrollen. Doch auch dieser Weg hat seine Tücken.

