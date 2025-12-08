Altes Gemeindeamt Gunzen: Stadt weiter auf Suche nach Käufer

Der in greifbarer Nähe geglaubte Verkauf des früheren Gunzener Gemeindeamtes kommt nicht zustande.

Die Stadt Schöneck ist weiter auf der Suche nach einem Käufer für das ehemalige Gemeindeamt in Gunzen. Kaufinteressent Gerjan Grootenboer erklärte gegenüber unserer Zeitung, er habe das Haus zwar besichtigt, aber: „Ein Kauf dieses Gebäudes kommt nicht in Frage.“