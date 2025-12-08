Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das frühere Gunzener Gemeindeamt steht weiter zum Verkauf.
Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Das frühere Gunzener Gemeindeamt steht weiter zum Verkauf.
Das frühere Gunzener Gemeindeamt steht weiter zum Verkauf. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Altes Gemeindeamt Gunzen: Stadt weiter auf Suche nach Käufer
Von Daniela Hommel-Kreißl
Der in greifbarer Nähe geglaubte Verkauf des früheren Gunzener Gemeindeamtes kommt nicht zustande.

Die Stadt Schöneck ist weiter auf der Suche nach einem Käufer für das ehemalige Gemeindeamt in Gunzen. Kaufinteressent Gerjan Grootenboer erklärte gegenüber unserer Zeitung, er habe das Haus zwar besichtigt, aber: „Ein Kauf dieses Gebäudes kommt nicht in Frage.“
