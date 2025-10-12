Ampel-Ärger in Oelsnitz: Autofahrer kritisieren lange Wartezeiten

Immer wieder Stopp auf der B 92 statt Grüner Welle - das beklagen Autofahrer vor allem seit der Umleitungsregelung ab Hofer Straße. Was das Landesamt für Straßenbau und Verkehr dazu sagt.

Wer auf der B 92 in Oelsnitz zwischen den Abzweigen Elstergarten und Hofer Straße unterwegs ist, erlebt es immer wieder: Stopp vor jeder Ampel, gefühlt lange Rot-Phasen - selbst wenn kein einmündender Verkehr wartet. Nach einer Anfrage der „Freien Presse" will das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nunmehr mögliche...