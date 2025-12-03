„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe

Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.

Dass Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) zum Jahresende aufhört, hat nicht nur gesundheitliche Gründe. In öffentlicher Sitzung im bis auf den letzten Platz gefüllten Gemeindeamt sprach der 68-Jährige von „Anfeindungen“ gegen ihn persönlich. Eine Beschwerde bei der Kommunalaufsicht habe den Ausschlag... Dass Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) zum Jahresende aufhört, hat nicht nur gesundheitliche Gründe. In öffentlicher Sitzung im bis auf den letzten Platz gefüllten Gemeindeamt sprach der 68-Jährige von „Anfeindungen“ gegen ihn persönlich. Eine Beschwerde bei der Kommunalaufsicht habe den Ausschlag...