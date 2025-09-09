Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Brücke zwischen der B 92 und Hundsgrün wurde 2018 als Behelfsbrücke gebaut, jetzt wird sie erneuert.
Die Brücke zwischen der B 92 und Hundsgrün wurde 2018 als Behelfsbrücke gebaut, jetzt wird sie erneuert. Bild: Christian Schubert/Archiv
Die Brücke zwischen der B 92 und Hundsgrün wurde 2018 als Behelfsbrücke gebaut, jetzt wird sie erneuert.
Die Brücke zwischen der B 92 und Hundsgrün wurde 2018 als Behelfsbrücke gebaut, jetzt wird sie erneuert. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Arbeiten an Brücke im Vogtland erfordert Vollsperrung
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Behelfsbrücke zwischen der B 92 und Hundsgrün erhält eine neue Holzbeplankung.

Bauarbeiten zwischen der B 92 und der Ortslage Hundsgrün: Die Behelfsbrücke über die Weiße Elster erhält eine neue Holzbeplankung. Dazu wird die Brücke voll gesperrt - im Zeitraum vom 6. bis 17. Oktober. Darüber hat am Montag das Landratsamt des Vogtlandkreises informiert. Die Arbeiten werden in den Ferien erledigt, da der Schülerverkehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
14.08.2025
1 min.
Neue Spielplätze im Oberen Vogtland entstehen
Nahe der Waldklause Tiefenbrunn entsteht ein neuer Spielplatz.
In Tiefenbrunn und Hundsgrün erfüllen sich Einwohner-Wünsche. Die Gemeinde Eichigt baut auf eigene Kosten mit Unterstützung von Bürgern und Vereinen.
Ronny Hager
05.09.2025
2 min.
Mehrwöchige Vollsperrung der B 92 im Vogtland kommt
Blick auf die künftige Anbindung der Kreisstraße (re.) aus Unterhermsgrün/Dreihöf an die B 92.
Die Bundesstraße ist wegen des Kreuzungsbaus südlich von Oelsnitz ab 15. September dicht. Wie lange die Sperrung dauern soll.
Ronny Hager und Tino Beyer
Mehr Artikel