Arbeiten an Brücke im Vogtland erfordert Vollsperrung

Oberes Vogtland
Die Behelfsbrücke zwischen der B 92 und Hundsgrün erhält eine neue Holzbeplankung.
Bauarbeiten zwischen der B 92 und der Ortslage Hundsgrün: Die Behelfsbrücke über die Weiße Elster erhält eine neue Holzbeplankung. Dazu wird die Brücke voll gesperrt - im Zeitraum vom 6. bis 17. Oktober. Darüber hat am Montag das Landratsamt des Vogtlandkreises informiert. Die Arbeiten werden in den Ferien erledigt, da der Schülerverkehr...
