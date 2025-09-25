Arztpraxis im Vogtland schließt: Wie es weitergeht

Oberes Vogtland
In Bad Brambach gibt es zarte Hoffnungen auf einen neuen Allgemeinmediziner als Nachfolger von Dr. Jana Wiesnerová. Ein weiteres Angebot wollen die Gemeinderäte Anfang 2026 unter die Lupe nehmen.
Fast sah es so aus, als ob sich schnell ein Nachfolger findet, wenn Allgemeinmedizinerin Dr. Jana Wiesnerová zum Jahresende ihre Praxis in Bad Brambach schließt. Doch Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) hatte zu früh gehofft. So schnell, womöglich gar nahtlos, zeichnet sich seine Lösung nicht ab. Seinen Optimismus begräbt der Rathauschef...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.