Vereinsvorsitzender Matthias Schurgott, Vereinsmeister Thomas Gliem, Ausstellungsleiter Jürgen Regner (von links) und Katja Gliem, ein aktives Mitglied der Frauengruppe.
Vereinsvorsitzender Matthias Schurgott, Vereinsmeister Thomas Gliem, Ausstellungsleiter Jürgen Regner (von links) und Katja Gliem, ein aktives Mitglied der Frauengruppe. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Aufbruchsstimmung bei Züchterverein im Vogland: Mitgliederzahl fast verdoppelt
Von Eckhard Sommer
Am Wochenende fand in der ehemaligen Mittelschule Bad Brambach die Lokalschau des Kleintierzüchtervereins statt. Gezeigt wurden 166 Tiere. Und es gab gute Nachrichten.

Die Befürchtung der Bad Brambacher Kleintierzüchter war zwar da, aber sie erfüllte sich zum Glück nicht. Erleichterung war dem Vereinsvorsitzenden Matthias Schurgott anzusehen: „In vielen Regionen grassiert seit einigen Tagen die Vogelgrippe. In Sachsen klopft sie noch nicht an die Tür. Deshalb konnte unsere Lokalschau stattfinden.“
13:00 Uhr
1 min.
Grundschüler stecken Zwiebeln für ein blühendes Bad Brambach
Kinder der Grundschule in Bad Brambach haben im Kurort Zwerg-Narzissen gesteckt. Sie sollen das Zentrum zum Blühen bringen.
Christian Schubert
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
20.10.2025
4 min.
Kurort-Ehe im Vogtland: Das ist der aktuelle Stand
Die Festhalle Bad Brambach war zur Vorstellung des Stands der Verhandlungen zur Kurort-Ehe mit 130 Gästen sehr gut gefüllt.
Seit August verhandelt eine Arbeitsgruppe über eine freiwillige Eingliederung der Gemeinde Bad Brambach in die Stadt Bad Elster. Nun wurden erstmals öffentlich die bisherigen Ergebnisse vorgestellt.
Ronny Hager
18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
