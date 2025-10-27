Aufbruchsstimmung bei Züchterverein im Vogland: Mitgliederzahl fast verdoppelt

Oberes Vogtland
Am Wochenende fand in der ehemaligen Mittelschule Bad Brambach die Lokalschau des Kleintierzüchtervereins statt. Gezeigt wurden 166 Tiere. Und es gab gute Nachrichten.
Die Befürchtung der Bad Brambacher Kleintierzüchter war zwar da, aber sie erfüllte sich zum Glück nicht. Erleichterung war dem Vereinsvorsitzenden Matthias Schurgott anzusehen: „In vielen Regionen grassiert seit einigen Tagen die Vogelgrippe. In Sachsen klopft sie noch nicht an die Tür. Deshalb konnte unsere Lokalschau stattfinden.“
