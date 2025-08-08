Auffahrunfall bei Eichigt: Hoher Schaden und ein Verletzter

Oberes Vogtland
Ein missglückter Abbiegevorgang sorgte auf der B 92 für einen Zusammenstoß. Ein Fahrer erlitt Verletzungen, der Schaden ist beträchtlich.
Ein Verletzter und Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Unfalls, in den am Donnerstag nahe Eichigt drei Fahrzeuge verwickelt waren. Laut Polizeibericht waren die drei Autos gegen 9.35 Uhr auf der B 92 aus Adorf kommend in Richtung Oelsnitz unterwegs. In Höhe der Einmündung in Richtung Hundsgrün bog ein Fahrzeugführer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.