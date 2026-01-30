Aufregung in Posseck: Kahlschlag auf der Teich-Insel

Oberes Vogtland
Auf der Insel im Dorfteich sind alle Bäume gefällt worden. Bürger vermissen eine schlüssige Begründung dafür, fragen nach Aufforstung. Was die Gemeinde Triebel als Eigentümer des Gewässers dazu sagt.
In Posseck gibt es Aufregung: Sämtliche Bäume auf der Insel im Dorfteich sind vor wenigen Tagen gefällt worden. Bürger haben sich an „Freie Presse“ gewandt, warum das geschah – sie vermissten eine schlüssige Begründung oder eine Aussage, ob und wann aufgeforstet werden soll. „Für das Ortsbild und die Natur – Fischreiher,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.