So sah die Teich-Insel in Posseck bisher aus. Das Foto entstand am 27. November 2025.
So sah die Teich-Insel in Posseck bisher aus. Das Foto entstand am 27. November 2025. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Aufregung in Posseck: Kahlschlag auf der Teich-Insel
Redakteur
Von Ronny Hager
Auf der Insel im Dorfteich sind alle Bäume gefällt worden. Bürger vermissen eine schlüssige Begründung dafür, fragen nach Aufforstung. Was die Gemeinde Triebel als Eigentümer des Gewässers dazu sagt.

In Posseck gibt es Aufregung: Sämtliche Bäume auf der Insel im Dorfteich sind vor wenigen Tagen gefällt worden. Bürger haben sich an „Freie Presse“ gewandt, warum das geschah – sie vermissten eine schlüssige Begründung oder eine Aussage, ob und wann aufgeforstet werden soll. „Für das Ortsbild und die Natur – Fischreiher,...
