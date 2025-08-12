Augenarztmobil im Oberen Vogtland: „Wir haben freie Termine“

Auf dem Parkplatz der Musikhalle Markneukirchen steht bis Anfang September ein Container gegen den Augenarztmangel in der Region. Ein neuer Weg. Wie sind die ersten Eindrücke und Erfahrungen?

Die Hoffnung im Oberen Vogtland trägt die Farbe weiß und den Schriftzug Mube. Ein Spezialcontainer steht seit Montag auf dem Parkplatz der Musikhalle Markneukirchen. Mube steht für Mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheit. Es ist ein Augenarztmobil der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), das durch Vogtland und Erzgebirge rollt.