Ausflug ins Böhmische: Egerländer Bauernhof lockt am Samstag mit besonderem Fest

Oberes Vogtland
Das Landleben, das Handwerk und die Ernte wie in alten Zeiten stehen am Samstag im Mittelpunkt des Dreschfestes in Miltigau zwischen Eger und Marienbad. Das Museum Eger/Cheb lädt dazu ein.
Eintauchen in das Landleben früherer Zeiten: Das können Besucher aus dem Vogtland am Samstag bei einem Fest, zu dem das Museum Eger/Cheb einlädt. Das Miltigauer Dreschfest findet von 10 bis 17 Uhr auf dem Egerländer Bauernhof in Miltigau/Milíkov statt. Der Ort liegt zwischen Eger und Marienbad. Der Museumsbauernhof in Egerländer...
