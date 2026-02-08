MENÜ
Ashley Hüttner hat eine Komplexe Arbeit über Gotthard Graubner verfasst.
Ashley Hüttner hat eine Komplexe Arbeit über Gotthard Graubner verfasst. Bild: Eckhard Sommer
Textile Reliefs von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums.
Textile Reliefs von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums. Bild: Eckhard Sommer
Arbeit von Katharina Roth.
Arbeit von Katharina Roth. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Ausstellung als Hommage an Künstler aus dem Vogtland
Von Eckhard Sommer
In Bad Elster wird zurzeit eine Ausstellung unter dem Titel „Im Gespräch der Farben“ als Hommage an den Maler Gotthard Graubner gezeigt.

In der Kunstwandelhalle Bad Elster wird zurzeit eine Ausstellung unter dem Titel „Im Gespräch der Farben“ als Hommage an den Maler Gotthard Graubner (1930-2013) gezeigt. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt. Schüler des Gymnasiums Markneukirchen - im Foto Ashley Hüttner - begaben sich auf die Spuren des in Erlbach geborenen Künstlers und...
Späte Ehrung eines Künstlers aus dem Vogtland
Zwölf Jahre nach seinem Tod 2013 erfährt der in Erlbach geborene Maler Gotthard Graubner eine besondere Ehrung. Ashley Hüttner vom Gymnasium Markneukirchen hat über ihn eine Komplexe Arbeit verfasst.
Der in Erlbach geborene Maler Gotthard Graubner erfährt eine besondere Ehrung. Ashley Hüttner vom Gymnasium Markneukirchen hat über ihn eine komplexe Arbeit verfasst. Bei einer Festveranstaltung bekam das Gymnasium drei Graubner-Werke geschenkt.
Eckhard Sommer
