Ausstellung startet im Museum Fleißen

Fleißen/Plesná.

Im neugestalteten Museum in der ehemaligen Textilfabrik in Fleißen/Plesná wird am heutigen Freitag eine Ausstellung eröffnet. Sie trägt den Titel "So geht Verständigung - dorozumění" - es ist eine Ausstellung des Vereins Sudetendeutscher Rat. Zudem startet eine zweisprachige Sonderschau des Nationalen Denkmalamtes zum Eisernen Vorhang. Zur Eröffnung ab 14 Uhr stellt der Fleißener Bürgermeister Petr Schaller das Museum vor, die Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates, Christa Naaß, führt in die Ausstellung ein. Geöffnet ist das Museum (Straße 5. Mai 44) bis Ende Juni Freitag, Samstag, Sonntag, 10 bis 16 Uhr, im Juli und August dann auch donnerstags. (hagr)