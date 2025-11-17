Auto stößt in Eubabrunn frontal mit 38-jährigem Radfahrer zusammen

Ein 92-Jähriger saß am Steuer des Autos. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Sonntag, 16. November, in Eubabrunn passiert. Ein 38-jähriger Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit. Ein Auto war gegen 15.20 Uhr im Markneukirchener Ortsteil frontal mit dem Radfahrer kollidiert. Nach Angaben der Beamten fuhr ein 92-jähriger Deutscher mit seinem Suzuki auf der...