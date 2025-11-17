Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Straße in Richtung Wernitzgrün.
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Straße in Richtung Wernitzgrün.
Oberes Vogtland
Auto stößt in Eubabrunn frontal mit 38-jährigem Radfahrer zusammen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 92-Jähriger saß am Steuer des Autos. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Sonntag, 16. November, in Eubabrunn passiert. Ein 38-jähriger Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit. Ein Auto war gegen 15.20 Uhr im Markneukirchener Ortsteil frontal mit dem Radfahrer kollidiert. Nach Angaben der Beamten fuhr ein 92-jähriger Deutscher mit seinem Suzuki auf der...
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
14:50 Uhr
1 min.
Vorfahrt in Treuen genommen – 64-Jährige bei Kollision verletzt
Zwei Autos sind in Treuen zusammengestoßen.
Feuerwehrleute müssen aus den Autos laufende Flüssigkeiten beseitigen. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
18:36 Uhr
5 min.
Sensationsfund: Leipzig präsentiert zwei bislang unbekannter Werke von Johann Sebastian Bach
Keine Dutzendware: Eine Mitarbeiterin des Bach-Archiv Leipzig präsentiert die neu entdeckten Handschriften.
Das Bach-Werkeverzeichnis ist um zwei Nummern reicher: Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, konnte zwei bislang unbekannte Orgelkompositionen dem Musik-Giganten zuschreiben.
Matthias Zwarg
18:39 Uhr
3 min.
Leitartikel zum Rentenstreit: Warum noch länger warten mit der Rentenreform?
Wie hoch soll das Rentenniveau ab 2031 sein? Der unionsinterne Streit darüber hat inzwischen die schwarz-rote Koalition erfasst.
Der Widerstand der Jungen Union wächst sich zum Koalitionsstreit aus: • SPD beharrt auf Rentenbeschlüssen der schwarz-roten Koalition - Kanzler Merz schlägt eine Kompromisslösung vor
Armin Käfer
15:35 Uhr
1 min.
Auto fährt in Plauen Zehnjährigen an
Ein Zehnjähriger wurde in Plauen von einem Auto angefahren.
Der Junge musste ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.
Lutz Kirchner
