Auto überschlägt sich bei Bad Brambach

Oberes Vogtland
Ein Unfall auf winterglatter Straße bei Bad Brambach: Eine junge Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Was passierte mit dem Auto?
Eine 21-jährige Autofahrerin hat am Montag, 16. Februar, auf der Bundesstraße 92 bei Bad Brambach die Kontrolle über ihren Wagen der Marke KGM verloren. Das teilte die Polizei mit. Die Frau war mit ihrem Auto in Richtung Bad Brambach unterwegs, als sie auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Ihr Pkw kam von der Fahrbahn ab,...
