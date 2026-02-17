MENÜ
Bei Bad Brambach verlor eine Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen.
Bei Bad Brambach verlor eine Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen.
Bei Bad Brambach verlor eine Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen.
Bei Bad Brambach verlor eine Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen.
Oberes Vogtland
Auto überschlägt sich bei Bad Brambach
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein Unfall auf winterglatter Straße bei Bad Brambach: Eine junge Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Was passierte mit dem Auto?

Eine 21-jährige Autofahrerin hat am Montag, 16. Februar, auf der Bundesstraße 92 bei Bad Brambach die Kontrolle über ihren Wagen der Marke KGM verloren. Das teilte die Polizei mit. Die Frau war mit ihrem Auto in Richtung Bad Brambach unterwegs, als sie auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Ihr Pkw kam von der Fahrbahn ab,...
