Auto überschlägt sich in Schöneck - 46-Jähriger schwer verletzt

Oberes Vogtland
Der Wagen fuhr durch den Straßengraben. Wie es dazu gekommen ist.
Schwere Verletzungen erlitten hat ein 46-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 20. August, in Schöneck. Der Unfall ist gegen 21.55 Uhr auf der Staatsstraße 305 passiert. Nach den Angaben der Polizei kam der 46-jährige Skoda-Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchfuhr einen Graben. Anschließend...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.