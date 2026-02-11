Autobahn im Vogtland: Wohnmobil rammt Laster und fährt weiter

Oberes Vogtland
Der Fahrer eines Wohnmobils reißt sich beim Überholen die Fahrzeugmarkise ab, hält aber nicht an. Als die Polizei ihn später auf dem Rastplatz Großzöbern antrifft, kommt es zu einer Entdeckung.
Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist die Polizei am Dienstagnachmittag auf die A 72 im Vogtland gerufen worden. Gegen 16.30 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Wohnmobil der Marke Citroën auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hof unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Plauen-Süd überholt er einen vorausfahrenden Laster. Beim Überholvorgang blieb...
