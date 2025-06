Autofahrer aufgepasst: Neue Parkregelung in Markneukirchen in Kraft

An der Einkaufsstraße Unterer Markt in Markneukirchen gibt es nun eine 30-Minuten-Zone mit Parkscheibe. Im Herbst wird die Testphase ausgewertet.

Autofahrer in der Markneukirchener Innenstadt müssen auf der Hut sein: Wenn sie an der linken Seite der Einkaufsstraße Unterer Markt parken, müssen sie künftig eine Parkscheibe einlegen. Der Halt direkt vor den Geschäften ist in einer bis September währenden Testphase für 30 Minuten erlaubt. Dies geschehe auf Wunsch von Gewerbetreibenden,...