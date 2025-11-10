Autofahrerin im Vogtland stürzt Abhang hinab: 68-Jährige verletzt

Bei einem Unfall in Schöneck ist am Sonntagabend eine Autofahrerin einen Abhang hinuntergefahren und hat sich dabei verletzt.

Die 68-jährige Frau war am Sonntag gegen 18.20 Uhr mit ihrem Chevrolet auf der Klingenthaler Straße in Richtung Klingenthal unterwegs. Laut Angaben der Polizei verließ sie auf der Strecke zwischen der Einmündung am Bahnhof und dem Ferienpark aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts die Fahrbahn. Das Fahrzeug überquerte daraufhin den...