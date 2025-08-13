B 92-Baustelle im Vogtland: Eindrucksvolle Luftbilder zur Bau-Halbzeit

Die Langzeitbaustelle entlang der Bundesstraße zwischen Oelsnitz und Adorf sorgt für eindrucksvolle Bilder aus der Vogelperspektive.

Halbzeit auf der Langzeitbaustelle an der B 92 bei Oelsnitz: Nach 14 Monaten Bauzeit sind die Arbeiten zuletzt sichtbar vorangekommen. Eindrucksvoll ist ein Blick aus der Luft. Gut zu sehen: Der neue Einmündungsbereich der Straße aus Richtung Unterhermsgrün ist zuletzt gewachsen. Durch umfangreiche Erdarbeiten wurde die Straße rampenähnlich...