B 92-Baustelle im Vogtland: Eindrucksvolle Luftbilder zur Bau-Halbzeit

Oberes Vogtland
Die Langzeitbaustelle entlang der Bundesstraße zwischen Oelsnitz und Adorf sorgt für eindrucksvolle Bilder aus der Vogelperspektive.
Halbzeit auf der Langzeitbaustelle an der B 92 bei Oelsnitz: Nach 14 Monaten Bauzeit sind die Arbeiten zuletzt sichtbar vorangekommen. Eindrucksvoll ist ein Blick aus der Luft. Gut zu sehen: Der neue Einmündungsbereich der Straße aus Richtung Unterhermsgrün ist zuletzt gewachsen. Durch umfangreiche Erdarbeiten wurde die Straße rampenähnlich...
