B 92 zwischen Oelsnitz und Plauen eineinhalb Stunden gesperrt: Das war der Grund

Oberes Vogtland
Am Montagnachmittag waren auf der Bundesstraße zwei Autos zusammengestoßen. Glätte war offenbar nicht die Ursache.
Zwei Autos sind am Montag auf der B 92 am Abzweig nach Weischlitz zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr kurz vor 16 Uhr ein 62-Jähriger mit einem Audi aus Richtung Weischlitz kommend die S 311 entlang, um dann nach links auf die B 92 in Richtung Plauen abzubiegen. Dabei nahm er nach ersten Erkenntnissen einem 20-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt,...
