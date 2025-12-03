Bachs berühmtes Weihnachtsoratorium erklingt in Bad Elster und Oelsnitz

Für die Aufführung geprobt wurde bereits seit Wochen: in der Katharinenkirche Oelsnitz, im Kirchgemeindehaus Adorf und im Gemeindezentrum Bad Elster.

Die St. Trinitatiskirche Bad Elster (im Foto) lädt am Freitag, 6. Dezember in Kooperation mit der St. Jacobikirche in Oelsnitz um 19.30 Uhr zu Bachs weltberühmtem „Weihnachtsoratorium“ ein. Unter Leitung von Kantor Matthias Sandner musizieren Friederike Holzhausen (Sopran), Dorothea Zimmermann (Alt), Matthias Schubotz (Tenor), Wolf Matthias... Die St. Trinitatiskirche Bad Elster (im Foto) lädt am Freitag, 6. Dezember in Kooperation mit der St. Jacobikirche in Oelsnitz um 19.30 Uhr zu Bachs weltberühmtem „Weihnachtsoratorium“ ein. Unter Leitung von Kantor Matthias Sandner musizieren Friederike Holzhausen (Sopran), Dorothea Zimmermann (Alt), Matthias Schubotz (Tenor), Wolf Matthias...