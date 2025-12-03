Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Bachs berühmtes Weihnachtsoratorium erklingt in Bad Elster und Oelsnitz
Für die Aufführung geprobt wurde bereits seit Wochen: in der Katharinenkirche Oelsnitz, im Kirchgemeindehaus Adorf und im Gemeindezentrum Bad Elster.

Die St. Trinitatiskirche Bad Elster (im Foto) lädt am Freitag, 6. Dezember in Kooperation mit der St. Jacobikirche in Oelsnitz um 19.30 Uhr zu Bachs weltberühmtem „Weihnachtsoratorium“ ein. Unter Leitung von Kantor Matthias Sandner musizieren Friederike Holzhausen (Sopran), Dorothea Zimmermann (Alt), Matthias Schubotz (Tenor), Wolf Matthias...
