Bad Brambach denkt über Bürgerstiftung nach

Der Kurort im Süden des Vogtlandkreises will die Idee aufgreifen, die in vielen Orten der Region auf Gegenliebe stößt. In Kürze wird das vorgestellt.

Die Gemeinde Bad Brambach trägt sich mit dem Gedanken, eine Bürgerstiftung zu errichten. Unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vogtland könnten sich Einwohner hier durch Zustiftungen und Spenden für vielfältige Zwecke im Kurort engagieren. Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) sieht als amtierender Rathauschef die Stiftung als... Die Gemeinde Bad Brambach trägt sich mit dem Gedanken, eine Bürgerstiftung zu errichten. Unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vogtland könnten sich Einwohner hier durch Zustiftungen und Spenden für vielfältige Zwecke im Kurort engagieren. Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) sieht als amtierender Rathauschef die Stiftung als...