Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kai Lederer von der Sparkasse Vogtland wird die Bürgerstiftungsidee in Bad Brambach vorstellen.
Kai Lederer von der Sparkasse Vogtland wird die Bürgerstiftungsidee in Bad Brambach vorstellen. Bild: Hager
Kai Lederer von der Sparkasse Vogtland wird die Bürgerstiftungsidee in Bad Brambach vorstellen.
Kai Lederer von der Sparkasse Vogtland wird die Bürgerstiftungsidee in Bad Brambach vorstellen. Bild: Hager
Oberes Vogtland
Bad Brambach denkt über Bürgerstiftung nach
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kurort im Süden des Vogtlandkreises will die Idee aufgreifen, die in vielen Orten der Region auf Gegenliebe stößt. In Kürze wird das vorgestellt.

Die Gemeinde Bad Brambach trägt sich mit dem Gedanken, eine Bürgerstiftung zu errichten. Unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vogtland könnten sich Einwohner hier durch Zustiftungen und Spenden für vielfältige Zwecke im Kurort engagieren. Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) sieht als amtierender Rathauschef die Stiftung als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
4 min.
Kurort-Ehe im Vogtland: Das ist der aktuelle Stand
Die Festhalle Bad Brambach war zur Vorstellung des Stands der Verhandlungen zur Kurort-Ehe mit 130 Gästen sehr gut gefüllt.
Seit August verhandelt eine Arbeitsgruppe über eine freiwillige Eingliederung der Gemeinde Bad Brambach in die Stadt Bad Elster. Nun wurden erstmals öffentlich die bisherigen Ergebnisse vorgestellt.
Ronny Hager
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22.10.2025
4 min.
Bad Brambacher applaudieren Frau der Zahlen
Legte zur Einwohnerversammlung in Bad Brambach viele Zahlen zur finanziellen Lage des Kurortes vor: Kämmerin Silke Weber von der Gemeindeverwaltung.
Kämmerin Silke Weber und die Gemeindeverwaltung um Amtsverweser Torsten Schnurre nutzten die Debatte zur Eingemeindung des Kurortes nach Bad Elster, um das Rathaus „auf links“ zu drehen.
Ronny Hager
Mehr Artikel