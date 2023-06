Bad Brambach feiert neue Tourist-Info

Großer Bahnhof am Donnerstag in Bad Brambach: Die neue Tourist-Information in den Kolonnaden wurde offiziell eingeweiht. Zwar ist die Einrichtung der Sächsischen Staatsbäder GmbH bereits seit Ende 2022 offen. Jetzt jedoch hat sie auch das i-Siegel des Deutschen Tourismusverbandes erhalten - und ist damit eine offizielle Tourist-Info. Die...