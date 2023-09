Bad Brambach: So reagiert die Polizei auf gehäufte Kriminalität

Nach Einbrüchen und Diebstählen hat sich im Kurort eine Bürgerinitiative gegründet. Sie lud zum Präventionsabend in die Festhalle. Die war voll, die Essenz des Abends wurde unterschiedlich bewertet.

In 43 Jahren Polizeidienst wird nicht alles zur Routine - und so hat Thomas Kobel, Leiter des Streifendienstes im Revier Plauen, tiefer gegraben, als sich seit Juli Einbrüche und Diebstähle in Bad Brambach häuften. „Ich war ziemlich überrascht“, gab der Erste Polizeihauptkommissar zu. Er ist in Raun aufgewachsen. Die Frage, die am...