Bad Brambachs Rat entscheidet zu Eingemeindungsvertrag

Oberes Vogtland
Die Vereinbarung zur freiwilligen Eingliederung Bad Brambachs nach Bad Elster liegt am Mittwoch auf dem Tisch. Zudem geht es um den Bürgerentscheid.
Die entscheidenden Wochen für Bad Brambach gehen weiter: Am Mittwoch befindet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung ab 19 Uhr im Ratssaal über den Entwurf der Eingliederungsvereinbarung zwischen Bad Brambach und Bad Elster. Das Papier ist das zentrale Dokument für eine mögliche freiwillige Eingemeindung des kleineren in den größeren...
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