Bad Elster feiert 470 Jahre Kirchenmusik: Kantorin nennt die Höhepunkte

Oberes Vogtland
Kirchenmusik hat in Bad Elster eine lange Geschichte. Seit 470 Jahren ist sie im Ort ein fester Bestandteil. Das wird nächstes Jahr mit über 30 Veranstaltungen gefeiert.
