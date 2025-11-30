Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Corinna Gruschitz, Kantorin der Kirchgemeinde in Bad Elster.
Corinna Gruschitz, Kantorin der Kirchgemeinde in Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Das Turmblasen und Bläsermusik vor der Kirche durch den Posaunenchor der Kirchgemeinde gehört auch 2026 zu den Programmpunkten im Jubiläumsjahr der Kirchenmusik in Bad Elster.
Das Turmblasen und Bläsermusik vor der Kirche durch den Posaunenchor der Kirchgemeinde gehört auch 2026 zu den Programmpunkten im Jubiläumsjahr der Kirchenmusik in Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Die St.-Trinitatis-Kirche von Bad Elstrer wird im Kirchenmusik-Jubiläumsjahr 2026 durch zahlreiche Veranstaltungen besonders im Mittelpunkt stehen.
Die St.-Trinitatis-Kirche von Bad Elstrer wird im Kirchenmusik-Jubiläumsjahr 2026 durch zahlreiche Veranstaltungen besonders im Mittelpunkt stehen. Bild: Christian Schubert
Corinna Gruschitz, Kantorin der Kirchgemeinde in Bad Elster.
Corinna Gruschitz, Kantorin der Kirchgemeinde in Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Das Turmblasen und Bläsermusik vor der Kirche durch den Posaunenchor der Kirchgemeinde gehört auch 2026 zu den Programmpunkten im Jubiläumsjahr der Kirchenmusik in Bad Elster.
Das Turmblasen und Bläsermusik vor der Kirche durch den Posaunenchor der Kirchgemeinde gehört auch 2026 zu den Programmpunkten im Jubiläumsjahr der Kirchenmusik in Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Die St.-Trinitatis-Kirche von Bad Elstrer wird im Kirchenmusik-Jubiläumsjahr 2026 durch zahlreiche Veranstaltungen besonders im Mittelpunkt stehen.
Die St.-Trinitatis-Kirche von Bad Elstrer wird im Kirchenmusik-Jubiläumsjahr 2026 durch zahlreiche Veranstaltungen besonders im Mittelpunkt stehen. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Bad Elster feiert 470 Jahre Kirchenmusik: Kantorin nennt die Höhepunkte
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kirchenmusik hat in Bad Elster eine lange Geschichte. Seit 470 Jahren ist sie im Ort ein fester Bestandteil. Das wird nächstes Jahr mit über 30 Veranstaltungen gefeiert.

Es ist Tradition und Geschichte, die seit 470 Jahren in Bad Elster Bestand hat: die Kirchenmusik. Ein Jubiläum, das im kommenden Jahr im Staatsbad groß gefeiert wird.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
17:00 Uhr
4 min.
Elsterschanzen im Vogtland: Das ist fertig und das noch zu tun
Sven Schneider an der K20-Schanze an den Elsterschanzen in Bad Elster. Aus Sicherheitsgründen braucht die Schanze noch ein neues Geländer an der Treppe und ein Podest.
Die Sanierung der Schanzenanlage in Bad Elster hat sich zur beinahe unendlichen Geschichte entwickelt. Doch jetzt scheint die Zielgerade in Sicht. Auch, weil viele Menschen gemeinsam angepackt haben.
Christian Schubert
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
15:00 Uhr
4 min.
Voller Kirchplatz in Bad Elster: So gut kam der erste Adventszauber an
Anett Brand aus Chemnitz (dritte von rechts) und ihre Freunde aus Zschopau sowie Bernd Stepahn (rechts) aus Leisnig waren vom ersten Adventszauber begeistert.
Bad Elster startete am Samstag in die Vorweihnachtszeit. Zwischen Glühwein und Soljanka und weihnachtlichen Klängen zog es rund 400 Besucher zum ersten Adventszauber auf den vollen Kirchplatz.
Christian Schubert
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
Mehr Artikel