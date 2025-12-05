Bad Elster lädt zum leuchtenden Adventsfest ein

Am zweiten Adventswochenende findet das Adventsfest rund um die Pyramide auf dem zentralen Badeplatz und in der Kunst-Wandelhalle statt. Was wird geboten?

Mit dem Anschieben der Pyramide ist am Freitag das Adventsfest in den Königlichen Anlagen in Bad Elster eröffnet worden. Bis Sonntag gibt es auf dem Badeplatz und in der Kunst-Wandelhalle ein Programm für die ganze Familie. Dazu gehören Akustikkonzerte und Blasmusik und am Samstag die beliebte Aprés-Party. Im Albert Bad wird zum...