Bad Elster: Liedermacher präsentiert Metapher-Jonglagen auf der Theaterbühne

Am 14. Oktober präsentiert der sogenannte „Liederfinder“ und einstige Kruzianer Matthias Trommler um 19.30 Uhr die Bühne im Theatercafé des König-Albert-Theaters in Bad Elster. Er möchte bei seinem Gastspiel einen Liederabend gestalten, bei dem er am Piano Musik und Texte aus eigener Feder darbietet. Begleitet wird der Künstler in diesem Fall von Susann Bartusch auf der Violine. Wie es in der Ankündigung dazu heißt, erzählt der Liedermacher mit Mut zur Poesie und gekonnten Metapher-Jonglagen kurzweilige Geschichten. Die darin aufgegriffenen Themen sind Bilder über unser Selbst, das Hoffen sowie die großen und kleineren Enttäuschungen, die das Leben so zu bieten hat. Weitere Informationen gibt es im Internet. (reu)