Bäder-Ehe im Vogtland: Ist der Zeitplan zu ambitioniert?

Das Ja für Gespräche aus Bad Elster wird von massiver Kritik am Zeitplan der Eingemeindung begleitet. In dieser Frage ist Bad Brambach jetzt am Zug.

Kann die Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster bis zum 1. Oktober 2026 unter Dach und Fach gebracht werden? An dieser Frage entzündete sich in der Sitzung des Stadtrates von Bad Elster am Mittwochabend die meiste Kritik der mit Nein stimmenden Stadtratsmitglieder, wenngleich der Rat mehrheitlich die Willensbekundung für die...