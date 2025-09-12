Bäderehe: Wie laufen die Gespräche zwischen Bad Elster und Bad Brambach?

Eine Arbeitsgruppe mit Teilnehmern aus beiden Orten hat zweimal getagt. Doch aus einer Information darüber im Stadtrat von Bad Elster entspann sich einmal mehr eine Diskussion über Grundsätzliches.

Die Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Bad Elster und Bad Brambach, die über Sachfragen der möglichen Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster spricht, hat bislang zweimal getagt, ohne dass es konkrete Ergebnisse gibt. Darüber informierte Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) am Mittwoch den Stadtrat. Unter...