Der Verkauf des Bahnhofs spült fast 70.000 Euro in die Stadtkasse.
Der Verkauf des Bahnhofs spült fast 70.000 Euro in die Stadtkasse.
Oberes Vogtland
Bahnfan kauft Bahnhof im Vogtland - und will Gaststätte mit Deckenmalerei erhalten
Von Daniela Hommel-Kreißl
Der Weg ist frei für Investitionen im Schönecker Bahnhof. Die Stadt verkauft das Gebäude an einen Eisenbahn-Fan aus Sachsen-Anhalt. Außenansicht und Bahnhofsuhr sollen nach Sanierung erhalten bleiben.

Für den Bahnhof Schöneck hat sich ein Käufer gefunden. Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am Montag einstimmig, einem Herrn aus Elsteraue im Burgenlandkreis das 2354 Quadratmeter große Grundstück mit Bahnhofsgebäude, Containern und Garten zu verkaufen. Der Verkaufspreis beträgt 69.900 Euro. Mit dem Kauf verbunden ist eine...
