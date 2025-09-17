Bahnhof Adorf nun Teil der touristischen Dampfbahn-Route Sachsen

Der Bahnhof in Adorf gehört jetzt zur Dampfbahn-Route Sachsen. Damit reiht er sich in ein Netzwerk von einzigartigen Eisenbahn-Attraktionen ein. Ein Stationsschild weist darauf hin.

Seit dem Wochenende gehört der Bahnhof in Adorf zu den offiziellen Stationen der Dampfbahn-Route Sachsen. Mit der Übergabe eines Stationsschildes, das zur Geschichte des Bahnhofes informiert, wird der Haltepunkt im Vogtland als Teil der sachsenweiten Route für Fahrgäste und Touristen besonders hervorgehoben. Christian Sacher vom Projekt... Seit dem Wochenende gehört der Bahnhof in Adorf zu den offiziellen Stationen der Dampfbahn-Route Sachsen. Mit der Übergabe eines Stationsschildes, das zur Geschichte des Bahnhofes informiert, wird der Haltepunkt im Vogtland als Teil der sachsenweiten Route für Fahrgäste und Touristen besonders hervorgehoben. Christian Sacher vom Projekt...