Heiko Schmidt, Rico Schmidt, Christian Sacher und Maik Pester (von links) an der Stationstafel.
Heiko Schmidt, Rico Schmidt, Christian Sacher und Maik Pester (von links) an der Stationstafel. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Bahnhof Adorf nun Teil der touristischen Dampfbahn-Route Sachsen
Von Christian Schubert
Der Bahnhof in Adorf gehört jetzt zur Dampfbahn-Route Sachsen. Damit reiht er sich in ein Netzwerk von einzigartigen Eisenbahn-Attraktionen ein. Ein Stationsschild weist darauf hin.

Seit dem Wochenende gehört der Bahnhof in Adorf zu den offiziellen Stationen der Dampfbahn-Route Sachsen. Mit der Übergabe eines Stationsschildes, das zur Geschichte des Bahnhofes informiert, wird der Haltepunkt im Vogtland als Teil der sachsenweiten Route für Fahrgäste und Touristen besonders hervorgehoben. Christian Sacher vom Projekt...
