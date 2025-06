Bahnsteigfest lockt am Sonntag nach Hammerbrücke

Ein abwechslungsreiches Programm wird bei der Fete in der Gemeinde Muldenhammer geboten.

Mit einem bunten Programm lockt am Sonntag das Bahnsteigfest nach Hammerbrücke. Beginn ist am Sonntag, 11 Uhr am Bahnhof. 13 Uhr treten die Flying Steps auf - für die neu gegründete Tanzgruppe aus Hammerbrücke ist es der erste Auftritt. 14.30 Uhr stehen die Theaterspieler der Grundschule auf der Bühne, 15 Uhr die Dreiländereck-Musikanten. Es...