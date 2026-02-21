„Balanceakt“ im Königlichen Kurhaus Bad Elster

Oberes Vogtland
In der Galerie des Königlichen Kurhauses Bad Elster ist eine Ausstellung unter dem Titel „Balanceakt – Keramik & Grafik“ von Marion Walther aus Mühlhausen in Thüringen zu sehen. Surrealistisch anmutende Köpfe und Büsten in keramischer Technik hat sie der griechischen Mythologie entlehnt und mit Holz und Eisen kombiniert. Dadurch...
